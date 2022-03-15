隨人工智慧、大數據及5G等技術成熟，帶動各種智慧影像辨識創新應用的發展，大幅提升智慧城市運營效率，亞太電(3682)瞄準新興領域應用商機，推動多項智慧城市相關服務，攜手金門縣警察局導入「車牌辨識系統」，為智慧交通領域再下一城。此系統運用AI深度學習車牌辨識技術及大數據分析平台，協助警局快速搜尋可疑車輛車牌號碼、行車軌跡，白天與夜晚的平均辨識率可達95%以上，同時還提供特徵智慧式搜尋、同行涉案車輛分析、黑名單、車流量分析等功能，提升員警偵查效率。

亞太電表示，本次於金門縣導入的車牌辨識系統，採用AI深度學習車牌辨識技術，利用自行研發之卷積神經網路技術(CNN)，模仿人類大腦的認知方式，對車種、廠牌、車色與相關特徵進行深度學習訓練，準確追蹤黑名單車輛動向。同時也因為程式演算法上的升級，讓系統改以「1車1號」的辨識方式，更精準擷取車號，進行影像分析，第一時間過濾錯誤資訊，減少資料庫容量負擔，提升調閱效能。另，此次所採用的高畫素網路車牌攝影機，揮別舊有機型於昏暗的環境中拍攝時的耗電問題，透過性能上的升級，助金門縣警察局節省能源，大幅降低維運成本。

亞太電擁有豐沛資通訊規劃及軟硬體整合經驗，積極拓展5G垂直領域應用，自109年起，陸續與台北市政府、金門縣政府、桃園縣政府、公路總局、交通部觀光局等政府單位合作，利用AI影像辨識、大數據收集分析平台、智慧化紅綠燈等新穎技術，推動智慧交通領域相關應用，新經濟業務穩定成長。