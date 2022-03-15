陶晶瑩15日主持流行音樂教學品牌《1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院》台北開校計畫發表會。被問及好友納豆目前腦出血術後的恢復狀態，她表示日前與老公李李仁赴醫院探望納豆，並透露納豆現在都可以正常講話、聊天，她也會督促納豆有空去散步、走走。

陶晶瑩表示納豆現在都有和很多圈內朋友視訊聊天，大家都很關心納豆，「他樂觀積極，這樣進步的越快，比較努力、樂觀」，納豆現在都由依依、納豆的家人每天貼身照顧，陶晶瑩說大家都覺得依依是很好的女孩子，還爆料李李仁笑虧納豆要不要娶依依？陶晶瑩直接開玩笑：「人家要不要嫁你，還要再看看，等你洗心革面。」最後開心提到納豆進步幅度神速，「非常快 ，每次去看他都有不一樣的進步，很替他開心，他很努力，每一分努力都看得出來。」