藝人陳漢典出道多年模仿功力一流，加上搞笑又幽默的主持風格使他受到大批觀眾的喜愛。而經常透過社群平台與粉絲互動，分享生活趣事及工作的他，昨（20）日再度PO文，表示請助理購買「1500的水」沒想到卻寄來滿牆的瓶裝水，讓他感到相當無奈，網友看到後也瞬間笑歪。

陳漢典昨日於臉書粉絲團上PO文表示「我請助理幫我買1500的水，助理：只有2300可以嗎？多喝一點水，我：好，結果…….」，文末不忘詢問網友「#你們覺得要繼續合作嗎」吸引大眾點閱。原來，陳漢典想請助理購買「1500ml的水」，但因為他沒有特別交代「單位」，因此讓助理誤以為是金額，便在網路上搜尋並下訂，沒想到幾天後陳漢典就收到於購物平台所購買的10箱、共120入的1500ml瓶裝水，讓他忍不住眼神死的坐在滿牆的水前看向遠方。

而演藝圈好友侯佩岑看到後忍不住回「很划算耶！ 再度加薪了啦」，網友看了也紛紛表示「助理幫你省下很多了餒，雖然買了10箱，哈哈」、「1瓶19元，超精打細算的ㄟ，人才啊」、「真的很會精打細算的助理！不加薪說不過去」、「眼神很深情，可以拍忘情水mv」、「助理永遠走在很前面！一年份的水都幫老闆準備好了 」、「超便宜ㄟ⋯真的沒事多喝水，喝水有益健康」、「好助理，為了讓你健康 ，也不用一直跑腿買水，聰明」。