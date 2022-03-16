「小時候曾住在正勤社區，受到這裡很多爺爺奶奶照顧，我想讓他們也能成為閃亮的電影明星。」與長輩互動的兒時點滴，啟發張裴倢以繪畫、攝影邁向公益之路，近期則與姐姐張筑貽成立「公益出版平台」，持續運用她慧黠而觀察入微的眼光，以各種創意點子，串起高齡者歡樂與偏鄉學童的自信，成為高雄市社教獎最年輕的獲獎者。

15歲少女 拍下銀髮夫妻甜蜜合照

一頭烏黑簡素的長直髮，戴著眼鏡有些靦腆的張裴倢，今年15歲的她才剛升上高一，就已經催生了《我是雄赳赳》、《我也有少女心》、《老伴‧讓我們再愛一次》等書籍，她透過繪畫，串連起老中青三代感情線，為弱勢族群留下真情流露的人生故事。

「我是受爸爸的影響開始做公益，88風災的時候，爸爸帶著受災學童在校園攝影，並把作品集結出版，那時我就想，我應該也可以做到類似的事情。」裴倢說。

透過觀察生活周遭發想創意，15歲的張裴倢已催生許多書籍，也為高雄長輩辦展覽。(攝影/Carter)

她初試啼聲的作品，是一個以銀髮夫妻為對象的攝影展《老伴・讓我們再愛一次》。她在祖父母居住的正勤社區中，觀察到許多結髮數十載的夫妻，彼此間有趣的互動，於是決定為他們留下不一樣的甜蜜合照，希望藉由展覽，讓年長者再次體驗被社會關注的感覺。

「大家都幫了我很多忙，爸爸在臉書PO文，找到願意合作的里長，里長又幫忙尋找和聯絡拍攝對象。」裴倢笑道：「有些老奶奶自己帶衣服特別精心打扮，有些夫妻在一起久了，要做親密動作反而很彆扭……能夠維持數十年漫長的婚姻關係，對我這種年紀的人來說，真的很難想像。」

在豐裕里、正勤社區、大林蒲鳳興里、草衙里4個高齡社區為長輩舉辦攝影展覽，利用漫畫結合闡述年長者的生命故事。(圖片提供/張裴倢)

從高齡社區中感受觀察到的人生百態，裴倢接著在高雄市豐裕里舉辦《我也有少女心》、大林蒲鳳興里《阿爸ㄟ願望》與草衙里《爺奶的聖誕心願》展覽，她以一張張充滿想像的漫畫作品和照片呼應，呈現他們生命故事的夢想世界，為參與的年長者們帶來歡樂和信心，而他們的故事獲得大眾共鳴，新聞吸引超過11萬人次點閱。

《我也有少女心》及《阿爸ㄟ願望》等攝影展，作品中的人物本尊也來共襄盛舉。(圖片提供/張裴倢)

最年輕社教獎得主 公益出版助弱勢

在家庭教育薰陶下，公益像是與生俱來的DNA，自然融入張裴倢和姊姊張筑貽的生活之中。姐姐張筑貽曾經榮獲模特兒大賽冠軍，3年前帶著偏鄉孩童登台走秀展現自我，成為當時最年輕的高市社教獎得主，而喜愛漫畫的張裴倢，則從9年級開始運用專長，用漫畫及影像為高齡者說故事。並指導偏鄉孩童繪圖製作繪本《我是雄赳赳》，以15歲之齡再次打破社教獎最年輕得主的紀錄。

張裴倢的目標除持續經營公益出版平台，也希望繼續與有意願的里長合作辦展，利用假日去偏鄉與學童進行更多互動。(圖片提供/張裴倢)

從幼稚園開始作畫，曾經夢想當個漫畫家的裴倢，繪畫是生活中重要的樂趣來源。希望偏鄉學童和她一起從繪畫中豐富生活，裴倢與高雄市政風處合作，與杉林區新庄國小學童共同創作繪本《我是雄赳赳》，故事主角是一隻高雄市鳥綠繡眼，以活潑生動的故事，向孩童傳達誠信的重要。「孩子們先聽故事，我再帶著他們畫出裡面的情節，許多小朋友很有個性，會把綠繡眼塗成紅色或黃色，還會自由發揮小細節，像是加入被雄赳赳吃的蚯蚓等。」裴倢說：「看到他們純真可愛的樣子，覺得自己隨著年齡增加，想法越來越複雜，不再像小時候看到什麼就想什麼。」

張裴倢的目標除持續經營公益出版平台，也希望繼續與有意願的里長合作辦展，利用假日去偏鄉與學童進行更多互動。(圖片提供/張裴倢)

裴倢的最新任務，是和姐姐合組公益出版平台，從尋找各地素人作家，到編輯、排版、上架，以及在網路上出版電子書，過程均有裴倢努力的身影。出版主題包羅萬象，像是眷村伯伯提供的私房豆干製作秘訣、原住民作家的小說等，身為服裝設計師的母親也提供專長，父親拍攝，女兒們排版製作，集全家之力出版圖文並茂的衣服改造專書。目前以1年出版1百本為目標，期許透過書籍產出，開啟莘莘學子不一樣的學習管道，也希望出版收益全部用來捐助偏鄉學童。

問剛升上高中的裴倢，催生公益出版的路上是否有遇到什麼難題或困境？面對更為繁重的課業，她為何願意犧牲假日做公益？裴倢樂在其中地說：「困難？真的沒有。」她希望在專心面對大學升學前，能再多做一點。從青銀共生到偏鄉教育，張裴倢懷抱不一樣的少女夢，傳遞令人感動的高雄聲音。

本文作者:李定遠