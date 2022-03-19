行政院顧問兼幸福城市愛心協會理事長鄭宏光19日在新竹市巨城購中心舉辦「森日快樂，愛的樹苗」活動，吸引大批親子參與。（鄭宏輝提供／陳育賢新竹傳真）

為宣導減碳愛地球同時兼做公益，行政院顧問兼幸福城市愛心協會理事長鄭宏光19日在新竹市巨城購中心舉辦「森日快樂，愛的樹苗」活動，現場吸引許多年輕爸媽帶著小朋友一同參與，現場可以2張發票兌換1株樹苗，發票全數捐贈愛恆啟能中心與心理衛生協會等公益團體。

巨城副總經理廖茂為表示，獲知鄭宏輝要舉辦公益活動便十分贊成與支持，特別是這場活動不只能做公益還能種樹美化環境，共同為下一代永續未來努力。

愛恆啟能中心創辦人戴耀塞則表示，感謝鄭宏輝對身心障礙弱勢夥伴們的支持，也多次與愛恆啟能中心合作公益活動，投入公益關懷不遺餘力。

鄭宏輝指出，公益活動能結合在地團體表演，讓優秀的國小同學們和團體民眾們多一個表演舞台，推廣新竹生活的美好，也能成為在地優秀人才曝光的平台。

今天的活動吸引許多民眾參與，現場熱鬧非凡，有不少年輕爸媽帶著孩子們來領取樹苗，孩子們表示要帶回去「種成超大的樹」，而爸媽則讚許活動準備用心、領樹苗喝咖啡還有氣球可拿非常豐富，表示「希望明年還可以繼續辦！」。許多第2年參加的民眾提到很早開始就留意鄭宏輝臉書粉專，尤其今年領取的樹苗種類和去年不同，便滿心期待要種下更多樹。