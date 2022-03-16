有網友曬出一段影片，在國道下坡路段，一堆車子經過時都會減速，原來是紅色的路牌後藏了1台測速照相機，不過讓他不解的是，很多沒超速的車經過也會踩煞車，貼文釣出一堆受害者覺得「是不怕被追撞嗎？」

一名網友在PTT貼出一段影片，國道下坡路段，測速照相機藏在紅色的路牌後，幾乎每輛車子經過時都放慢速度，甚至有車子明明沒超速，還特別踩煞車，和後車距離瞬間拉很近，這現象讓他不解抱怨，一堆車子經過相機都在煞車，是有沒有這麼怕被拍？

影片曝光引來許多網友回嗆，「你不怕被拍？那你加速衝過去啊」、「難道你很喜歡被拍嗎？」、「法律有規定測速照相前不能煞車嗎？原來是道德魔人喔」。

不過也有許多人持相反意見，認為車子經過測速照相機其實不用特別踩煞車，「早該改全面區間，突然煞車根本塞車元兇」、「國道就這樣才堵車」、「明明就已經開很慢了，看到相機還拚命踩，是不怕被追撞嗎？」、「問題是沒超速，順順過就好，一堆煞車不知道幹嘛」。