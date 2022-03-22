警方規劃防飆勤務遏止超速釀成交通事故的憾事再次發生。（警方提供）

北市簡姓男子18日在士東路、芝玉路口撞死1名婦人，居住附近的民眾流傳，他就是晚在忠誠路、德行東路出沒的「德東飆車王」，不過士林警分局表示，簡男並無相關紀錄，與傳言不相符，但為了遏止飆車歪風，將規劃區域性防飆勤務，加強路段測速照相取締。

警方表示，簡男從事網路工作事業，並無公共危險及毒品前科，該車違規紀錄均為未繫安全帶、違規停車等6筆。案發後，肇事主因是超速、未禮讓行人，與公共危險無關，檢察官複訊後諭令20萬交保，並查扣車輛。

士林警分局表示，該士東路段各項交通違規取締，今年迄今共864件，其中闖紅燈44件、無照駕駛8件、逆向行駛9件及行人違規42件，執法取締交通違規強度，將持續努力，以降低交通事故發生率。

但當地居民則謠傳，常在深夜聽到改裝車呼嘯的尖銳排氣管聲，懷疑「德東飆車王」居住在天母一帶，故意繞行忠誠路、德行東路狂飆，返回中山北路，士林分局表示，將針對士東路、德行東路段無號誌路口，加裝警示爆閃燈警示用路人，並建議相關單位繪設減速標線，及加強路段測速照相取締超速違規，避免類似憾事再次發生。