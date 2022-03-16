少女與兩名男子到餐酒館喝酒聊天，業者違規提供酒類遭開罰。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名15歲少女，日前深夜與兩名男性友人到信義區餐酒館，由朋友先點好酒類，少女再混入開放式座位喝酒聊天，但3人因大聲嬉笑引起旁人側目，民眾隨即報警檢舉。

信義分局三張犁派出所員警到場，立即將少女帶回派出所安置，並通知家長領回，而提供酒類給青少年的餐酒館則已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，業者雖然喊冤，但警方仍依違反兒少法及社維法，將業者移請主管機關裁罰。

警方表示，信義商圈週邊夜店及餐酒館林立，為淨化青少年成長環境，防止社會治安事件發生，信義分局長期投入大量警力執行臨檢、路檢及守望勤務，並會同市府相關單位針對信義商圈青少年易聚集處所執行聯合稽查工作。

此外，信義分局亦製作「轄內營業場所自主安全管理告誡事項表」，持續告誡轄內酒店及夜店應加強內部自主管理、遇聚眾滋事案件應主動通報，並協助控制現場等事項。

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