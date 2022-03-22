澳洲日前宣布，禁止向俄羅斯出口氧化鋁及鋁礦，能源諮詢公司Wood Mackenzie周一（21日）表示，新禁令將擾亂全球第二大鋁生產商俄鋁（Rusal）的供應鏈與生產，其可能轉向中國採購其所需的氧化鋁。

澳洲供應俄羅斯近20%的氧化鋁，澳洲政府宣布此一禁令做為對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁。對此，俄鋁21日表示，正評估上述事件的影響。

Wood Mackenzie資深經理Uday Patel表示，俄烏戰爭仍無停火跡象，國際間對俄羅斯的制裁也持續增強，未來俄鋁取得氧化鋁的唯一選擇很可能是中國大陸，藉由向大陸業者採購，再經由俄國東部港口銷售。

受俄烏戰爭影響，俄鋁3月初已關閉位於烏克蘭的Nikolaev氧化鋁精煉廠，其位於愛爾蘭的歐洲最大精煉廠Aughinish，也出現原料供應問題。Mine Life Pty資深資源分析師Gavin Wendt指出，俄鋁的主要出口市場包括土耳其、中國大陸與日本，生產困難將造成鋁價上漲，並進一步增加全球通膨壓力。