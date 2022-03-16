俄烏戰爭開打邁入第21天，國民黨國際部主任黃介正今天到中常會，針對俄烏戰爭探討對台海安全的啟發，他說，俄烏戰爭可能會改變未來強權板塊的重組，俄羅斯的國力或世界影響力，是否因俄烏戰爭下降，值得觀察，未來世界秩序可能變成自由民主對抗專制獨裁，從烏克蘭戰事可以發現，伐謀、伐交更為重要。

國民黨中常會下午邀請身兼國際部主任的淡大戰略所副教授黃介正，以「烏俄戰爭—戰略分析、國際局勢、與對臺海安全的意義」為題進行演講，黃從戰略層次與作戰層次，探討台灣對烏克蘭危機應有的體認。

黃介正表示，以戰略層次來看，烏克蘭處在兩大強權集團之間，孫子兵法提到，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，從烏克蘭戰事可以發現，伐謀、伐交更為重要。

至於以作戰層次分析，黃介正認為，烏克蘭戰事可能是後冷戰時期的「新軍事革命2.0」，最大的變化是網路社群變成戰爭的一部分，過去戰爭迷霧是軍事情報不清楚，現在加上資訊、媒體、社群後，迷霧更多了，「這是個資訊時代的戰爭」。

黃介正說，烏克蘭至今持續反抗，代表指揮鍊沒有斷，各級軍事指揮官知道自己的軍隊在哪裡，可以下命令；烏克蘭總統澤倫斯基也可以透過網路，向世界發聲；他提醒，但網路罩門在電，電的罩門在油跟氣，油跟氣的罩門在海上交通線；未來若可能發生戰事，台灣是海島，大家必須審慎思考。

黃介正認為，我國國軍整體防衛構想，須藉由這次烏克蘭危機重新檢討，了解是否有需要更精進的地方。

談及台海和平，黃介正說，俄烏戰爭的啟發是，它有可能是個「Gamechanger（遊戲規則改變者）」，同時也可發現，自由民主體制沒有那麼脆弱，真正受過良好教育的民主社會、愛自己國家的民主社會不是不能對抗專制強權，民主自由一樣可以保衛國家安全。

黃介正也說，由俄烏戰爭可以發現，經濟安全、資訊安全、能源安全很重要；若沒有好的經濟、資訊被破壞或能源趕不上，「有軍隊有什麼用？一樣是斷垣殘壁」；所以整體國家安全不只是軍隊的勇猛作戰，全民都應有這樣的認識。