北韓疑似試射彈道飛彈 失敗收場 21:122022/03/16 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國軍方表示，北韓周三從首都平壤順安國際機場（Sunan Airport）附近發射了一枚不明飛行物，但一發射就失敗，推測可能是彈道飛彈。美國與韓國先前便警告，北韓可能準備試射洲際彈道飛彈（ICBM），這將是2017年以來首度嘗試。 韓美同盟升級 中韓關係必惡化 與薩德防空系統合體 美成功發射愛國者飛彈 #北韓 #試射 #彈道飛彈 #失敗 #發射 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林美照聲帶手術失敗 失去招牌娃娃音 04:102022/03/12 娛樂新聞 金正恩令升級發射場 美稱北韓測試新洲際飛彈 11:372022/03/11 國際 日本防衛省：北韓近2次試射ICBM等級彈道飛彈 12:052022/03/11 國際 NHK捕捉美電偵機執勤逾9小時 可能警戒北韓試射 15:532022/03/15 國際 美日2＋2會談 強化對中朝威懾力 04:102022/03/13 話題觀察 美官員：北韓試射洲際飛彈 將祭制裁 08:212022/03/11 國際 協助北韓武器計畫 俄羅斯個人與實體遭美國制裁 13:022022/03/12 國際 《韓股》俄烏戰火＋升息擔憂 韓股連2跌 16:292022/03/14 財經 楊潔篪與蘇利文羅馬會晤 官媒指出10細節 11:412022/03/15 兩岸 民眾黨8選將議會造勢惹議 林國成反嗆：小鼻子小眼睛 11:472022/03/14 政治 北韓疑又射飛彈 南韓：發射失敗 08:582022/03/16 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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