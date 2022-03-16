韓國軍方表示，北韓周三從首都平壤順安國際機場（Sunan Airport）附近發射了一枚不明飛行物，但一發射就失敗，推測可能是彈道飛彈。美國與韓國先前便警告，北韓可能準備試射洲際彈道飛彈（ICBM），這將是2017年以來首度嘗試。