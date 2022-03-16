國際能源總署（IEA）與石油輸出國家組織（OPEC）連袂示警，俄烏衝突與西方制裁將打擊石油供給，衝擊全球經濟，進而抑制石油需求。 IEA在月報指出，俄羅斯進犯烏克蘭與美國等西方國家禁止進口俄國石油，將打擊全球經濟，並讓石油市場陷入供不應求，除非OPEC增產。

俄羅斯是商品出口大國，西方制裁俄國已經造成油價狂飆，天然氣、煤、金屬與小麥等穀物價格勁升。IEA指出，商品價格躥揚將推高通膨，削弱家庭購買力，可能引發全球央行做出政策回應，恐對經濟成長造成嚴重負面影響。經濟走疲將影響石油需求。

IEA表示，雖然只有部分西方國家停止進口俄國石油，但交易商和能源公司擔心商譽受損，皆避開俄國產品。停止進口俄國石油意味著自4月起，全球油市每日少了300萬桶俄國石油供給。

IEA警告，能源市場面臨數十年來最大的供應危機，可能造成深遠的影響。IEA將2022年全球每日石油供給下修200萬桶，降至每日9,950萬桶。

IEA表示，除非OPEC能增產，不然油市最快在第二季便會陷入短缺。然而除了沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國外，其他OPEC產油國並沒有閒置產能可額外增產。雪上加霜的是，目前石油庫存正處於多年低點。

此外，OPEC在月報明確表示，俄烏戰爭打擊全球經濟成長，並對石油需求造成連鎖反應。兩國交戰推高大宗商品價格，讓全球通膨進一步飆高，打亂貿易流，並造成開發中國家食品通膨。若俄烏衝突和負面影響持續，可能打擊消費支出。

OPEC表示，「俄烏開戰將衝擊全球經濟，造成經濟成長減速、通膨躥揚，地緣政治動盪將影響多個地區的石油需求。」

基於俄烏情勢變幻莫測，OPEC最新月報並未修正石油需求、供給和全球經濟成長預測。OPEC在2月月報預估，2022年石油需求成長為每日420萬桶，全球經濟成長率為4.2％。