胡潤研究院今（17日）發佈《2022胡潤全球富豪榜》，上榜企業家財富計算截止日期為2022年1月14日。中國以1133位十億美金企業家蟬聯第一，比去年增加75人，其次是美國716位，增加了20人。中國和美國占世界的55％。印度排名第三，有215位，增加了38人。英國超過德國，以150位排名第四。

農夫山泉68歲的鐘睒睒財富雖然下降了近1000億元(人民幣，下同)，但仍以4550億元蟬聯中國首富。字節跳動創辦人、39歲的張一鳴從去年的中國第五上升至第二，但他的財富保持不變，為3400億元。寧德時代創辦人、54歲的曾毓群從去年的中國第十一上升至第三，財富增長了1000多億元，達到3350億元。

去年第二的馬化騰財富減少了1500億元，以3300億元位列中國第四。去年第三併多多創辦人黃崢財富減少了3000多億元，以1450億元排名中國第二十六位。去年第四的馬雲財富減少了1000多億，以2350億元位列中國第五。2015年以來，「二馬」第一次都跌出中國前三名