台灣寵物風氣盛行，不只常見貓狗，鳥類、兩棲爬蟲類、魚類等特寵也相當風行，然而立委指出，農委會針對這些特寵並未有效納管，尤其最近「天竺鼠車車」興起後出現大批棄養潮。農委會表示，若引進特寵未有效管理及做到動物福利，將從邊境先行管制，坦言在特寵管理放的心力確實較少。

時代力量立委邱顯智今日(17)於立法院質詢農委會主委陳吉仲指出，台灣在貓狗以外的特寵保護與管理出現嚴重漏洞，動畫「天竺鼠車車」一時興起，但飼主卻無法承擔飼養責任，根據統計，去年就超過370隻天竺鼠遭棄養，還有很多其他動物被肆意剝奪生命。

陳吉仲表示，去年行政院長蘇貞昌就有要求邊境先做好管理，鳥類、爬蟲類等特寵若沒有做好管理、違背動物福利、造成生態浩劫等，原則就會從邊境先禁止進口，開放為例外，「但犬貓特定品種則繼續」。

陳吉仲坦言，雖然現行《動保法》底下有《特定寵物業管理辦法》，但確實比較少心力放在特寵管理。

問到農委會將有什麼具體作為，陳吉仲表示，首先要做好分類分級，犬貓的管理從出生到死亡，包含食衣住行育樂；非犬貓的管理則不同，會針對動保福利來加強，販賣商家的管理也會要求到位。

邱顯智表示，特寵納管因為國家長期不作為，已經讓無數特寵受苦與死亡，日本身為寵物大國，1973年就訂定《動物愛護管理法》，要求動物所有者以及販賣業者負擔責任與義務，例如販賣方必須當面和消費者說明寵物平均壽命、飼養設備、居住環境空間、疫苗接種情形、棄養罰則等，並透過每個月更新管理清冊，讓政府得以有效管理並追究飼主責任。

邱顯智說，不想讓「天竺鼠車車」的悲劇重演，很多熱愛動物的民眾期待更多動保作為，雖然在人力不足下，未來成立的寵物管理科要統籌這麼多任務相當不容易，但確實應該進一步落實特寵管理與保護制度。

陳吉仲承諾，寵物管理科即將成立，會讓特寵管理實施到位。