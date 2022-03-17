長榮「減資」6成的破天荒消息，讓市場嚇破膽，周三盤中一度殺到跌停，被視為航運多頭精神領袖的台驊控股公告出清長榮2千張，獲利逾2億元，大戶棄船落跑。不過，長榮今（17日）股價止跌回穩，一度上漲3.5元；對此，專家表示，只要全球主要貨櫃輪股價沒有明顯反轉，就不必擔心貨櫃三雄遭調節出貨，畢竟其他股票不容易找到產業景氣良好並且高殖利率的標的，預期大戶很快就會回來。

長榮拋出減資60%的震撼彈，減資後的長榮股本，從529億元降至211億元，成為貨櫃三雄中股本最小的公司，若以去年獲利對照減資後的股本，EPS可突破百元，但市場不買單，長榮周三股價一度殺到跌停，並拖累陽明、萬海重挫，所幸隨著今天台股狂漲逾400點，貨櫃三雄股價也止跌回穩，漲幅2~3%不等。

事實上，貨櫃三雄波段漲幅已大，昨主力大戶趁利多出貨造成股價大跌，並非看壞後市。萬寶投顧總監蔡明彰指出，當台股持股信心動搖，大戶對個股波段的利潤期望值會調降，像長榮這種基本面良好公司，外資去頭去尾，波段能夠賺 20％報酬，就心滿意足下車了。

他認為，短線殺盤不足為懼，市場更關注的是貨櫃輪產業景氣，預估今年貨櫃海運運價維持高檔，貨櫃三雄今年 EPS 較去年成長，而現在本益比已經低到3 倍，估值再下修的空間幾乎沒有，與電子千金股的本益比由 60 倍下修到 30 倍的情況不同。

近期全球主要貨櫃輪股價都是上漲趨勢，以色列的以星航運創天價 85 美元，今年來大漲 45％，而長榮今年股價來持平，陽明漲 5％，萬海跌 19％，香港的東方海外國際今年來上漲 15％，也創掛牌高點，歐洲的馬士基今年來正報酬，赫伯羅德漲 8％。

蔡明彰強調，台股貨櫃三雄雖然遭外資短線調節，但這些外資再怎麼厲害，也不可能打敗全球貨櫃輪的多頭趨勢。只要全球主要貨櫃輪股價沒有明顯反轉，就不必擔心貨櫃三雄的調節出貨，畢竟在別的股票不容易找到產業景氣良好並且高殖利率的標的，很快大戶就會回來。