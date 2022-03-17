高雄市蚵仔寮舊辦公室將改建成海洋及漁業文化館，圖為漁港空拍圖。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

為了提升梓官區蚵仔寮漁港的產業競爭力、發展觀光產業，高雄市海洋局研議將蚵仔寮漁港管理站改建為「蚵仔寮海洋及漁業文化館」，並爭取國發會地方創生計畫經費補助，為地方增添一處寓教於樂的場域。

民進黨立委邱志偉17日說，此案完成後將能串連蚵仔寮漁村文化旅遊軸線，中央部會已經核定補助2000萬經費，硬體整建工程預計今年將能啟動。

待蚵仔寮海洋及漁業文化館建成後，此將成為高雄市唯二的海洋漁業文化館，另一處在前鎮區。海洋局表示，蚵仔寮的預定地是一處舊辦公室，是於1991年設置，至今已經有31年，此地點鄰近魚市場，也可以吸引人潮到此處了解漁業發展的過程。

梓官區漁會總幹事張鈞華說，蚵仔寮魚市場已經是觀光魚市場，不只當地民眾會到此處購買，也會吸引許多外地的民眾，希望此蚵仔寮海洋及漁業文化館建成後，可以讓遊客有一個休閒與逛逛的地方，藉此了解北高雄的漁業發展與文化。這也是發展海洋教育的一環，未來可以提供國小或幼兒園學童到此處做戶外教學。

此外，蚵仔寮海洋及漁業文化館同時提供各年齡層參與使用館內外休閒、觀展、閱讀等，提供教育、文化、藝術等多元功能空間，並規畫成為青年培力及地方創生共創基地，可為地方發展帶來正向助益。

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