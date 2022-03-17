女老師遭鐵片砸「第一視角」影片曝 擋風玻璃碎裂她慘死

高雄某高中62歲李姓女老師今（17）行駛台88快速道路時遭前方小客車掉落的鐵片當場砸死，當時車內行車紀錄器影像曝光，只見她行駛到一半從左方的對向車道突然飛來1塊大型鐵片，轎車的擋風玻璃隨即裂出好幾道蜘蛛網狀的裂痕，女老師遭砸中當下並未被拍下，但鐵片飛來過程已嚇壞不少人。

警方指出，該起車禍發生在17日早上6時51分，路過民眾見到該車停駛在台88線西向13.8公里處的內線車道，察覺有異而報案；警方到場發現李姓女駕駛已明顯死亡，初步研判李女應是遭前方車輛掉落的鐵片砸中，重量約為2.5公斤，但尚未確定是哪輛車，目前積極調閱相關影像追查。

當時車內行車紀錄器影像曝光，只見她行駛到一半從左方的對向車道突然飛來1塊大型鐵片，轎車的擋風玻璃隨即裂出好幾道蜘蛛網狀的裂痕。（翻攝照片）

警方到場發現李姓女駕駛已明顯死亡，初步研判李女應是遭前方車輛掉落的鐵片砸中，重量約為2.5公斤，但尚未確定是哪輛車，目前積極調閱相關影像追查。（翻攝照片）

遇劫李姓女駕駛是高雄某高中教師，校方整理女師資料時，印象最深的是逢年過節、大型會議，對方都會買麻糬鼓勵大家，甚至愚人節也不例外，真希望她的死訊也只是愚人節開玩笑。

校方表示，李師教的是健康與護理，對於課程的教學，她真的是蠻認真的，尤其新課綱在推動，李師雖然資深，但不會不做，反而開設很多的課程要給學生學習。全校師生聽到李師的消息真的非常難過，第一時間都覺得心疼。