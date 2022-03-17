「美聯社」（AP）報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，根據他多次與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面的經驗來看，後者「並沒有瘋」，但陷入憤怒與沮喪之中，可能進一步發動無視平民傷亡的攻勢，並在「假旗行動」（false flag operations）中動用生化武器。

前美國駐俄羅斯大使、曾多次與普丁會面的伯恩斯在出席美國國會聽證會時表示，他相信普丁的心中多年來燃燒著不滿與野心，且不認為其精神狀態不正常，只是「既憤怒又沮喪」，可能有意讓戰爭進一步升級，要求俄軍在無視平民傷亡下發動攻勢。

伯恩斯也表示，俄羅斯近期「毫無根據」地宣稱，美國正幫助烏克蘭發展生物與化學武器，可能代表普丁有意命令親信偽裝成美國或烏克蘭人員，並對俄軍發動生化攻擊，以達成戰爭升級的目的。

而針對如何結束戰爭，伯恩斯坦承沒有「顯而易見」的方法，因為以領導烏克蘭對抗俄軍獲得全球讚譽的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），不太可能突然承認俄羅斯對該國的領土或其他主張；但面對烏克蘭人持續且激烈的抵抗，普丁即使最終拿下戰爭的勝利，也無法有效統治這個擁有超過4000萬人口的歐洲第二大國家。

不過美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）指出，雖然普丁認為這是一場他「輸不起」的戰爭，但由於俄羅斯正付出巨大代價，隨著時間推移，普丁為找臺階下，願意接受的「勝利」條件也可能出現改變。