烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）不斷公開自錄影片，要證明自己與其他國民一樣死守家園。然而本尊沒逃，分身倒是先跑了。以扮演澤倫斯基分身一炮而紅的演員伊薩巴耶夫(Umid Isabaev)近期傳出成功離境烏克蘭，有趣的是，過程竟靠著兩位大人物的幫忙，他們是普丁及金正恩的分身，很難想像三位領導人分身私底下感情竟是如此融洽，讓網友看了直呼:「這才是世界和平。」、「太喜歡了!」

《每日鏡報》(The Mirror)報導，來自烏茲別克的演員伊薩巴耶夫，早前因為一張搭地鐵睡著的照片在網路上瘋傳，由於長相神似烏克蘭總統澤倫斯基，開啟了他日後的演藝之路。俄烏戰爭爆發之際，當地大眾運輸幾乎癱瘓，知名澳籍模仿藝人霍華德(Howard X)馬上連絡了另一位同樣也是模仿者的伯藍（Steve Poland），遠在他國的兩人想盡辦法拯救困在烏克蘭的伊薩巴耶夫。伯藍透過在波蘭邊境的友人從中接應，伊薩巴耶夫最後才能隨著難民隊伍一同越境。

報導指出詭異的是，期間一名俄羅斯製片人提供這位澤倫斯基分身一個高薪的工作機會，稱俄士兵會安全的把他載到莫斯科，更威脅他如果不接受有可能小命不保。

外型神似金正恩的霍華德曾以扮演這位領導人爆紅，據悉當時北韓特地找一個體型、長相各方面都與金正恩相匹配的替身，就為了掩蓋他的死訊；而伯藍則是一位俄羅斯總統普丁的模仿者，論臉型與五官幾乎都跟普丁有80%相像。諷刺的是，兩位在現實生活中一致反對獨裁政權。