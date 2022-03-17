去年驚爆婚變的藝人王力宏與妻子李靚蕾，兩人法庭對壘17日在台北地院家事法庭初登場。為避免騷動及影響雙方調解意願，調解庭全程以視訊進行且不公開，歷經9小時馬拉松調解，據悉雙方已展開善意對話，往好的方向發展，但仍未就子女探視和監護權有具體共識和結論，北院將另外擇期開庭調解。

李倩蕾1月底向法院聲請的酌定親權行使，是請法官裁判三名未成年子女監護權歸屬，11日先依法進行調解。兩人調解庭從上午9點半進行到晚間6點半，中間僅一次午休。台北地院行政庭長黃珮禎庭後表示，王、李兩造已有共識，但考量隱私及子女最佳利益，就調解過程的討論內容，將遵循不公開的原則不公諸媒體。

開庭期間，北院家事庭除了安排位置不易受干擾的調解室，撤掉門外告示，並刻意調低視訊音量，以免調解對話內容外洩。此外，北院也精心挑選一男一女兩名資深調解委員，方便理解王、李為人父母的立場，為雙方對話搭起橋樑，11日的調解庭也是雙方婚變後第一次理性對話，但據悉雙方起初在開庭時，對對方多所抱怨。