中華民國紅十字會近日在臉書上發現有不肖人士冒用本會名稱、會徽及紅十字特殊標誌，以「烏克蘭人道救援紅十字會」名義對外公開募款，甚至以紅會客服信箱魚目混珠、欺騙大眾，紅會已報警處理，絕不寬貸。

該不肖組織利用烏克蘭人道危機，假冒紅十字會名義，要求有意捐款的社會大眾私訊該粉專小編，隨後邀請加入LINE好友，經過對話取得信任後，隨即要求民眾轉帳匯款，並謊稱3至5天入款後，即可收到紅十字會捐款收據，紅會呼籲，民眾捐款前應查明各公益組織相關資訊，切勿上當。若要捐款中華民國紅十字會，可逕洽紅十字會官網。