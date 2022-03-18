教育部舉辦110年度校園樹木說故事競賽，以選擇校園台灣原生樹種撰寫故事為主題，結合環境教育「環境倫理、永續發展、氣候變遷、災害防救、能源資源永續利用」五大學習，作為故事競賽作品主題。

台北市大同區大橋國小的參賽作品「榕顏知多少—防治褐根病大作戰」影片，榮獲教育部110年度校園樹木說故事高年級組第一名。校長白玉玲說，這支影片由全校師生一起製作，有老樹的故事還兼具生命教育的意義，希望這支影片可以再獲最佳人氣獎。

白玉玲表示，校園裡剛好有一棵百年老榕樹，因為得了樹木的癌症褐根病，褐根病會傳染，還可能因無預警倒塌對校園安全造成威脅，因此在上個學期期末考結束後，進行2至3週生命教育，為樹木移除做準備。

白玉玲感性的說，小朋友每天上下學都會經過這棵老榕樹，要移除樹木令人不捨，全校發起為老樹寫下感謝、為新樹寫下期待的活動，感謝老樹為學校遮風擋雨，學生們用樹葉造型的便利貼，用富有情感的文字和圖畫告別老樹。

這支影片由兩位五年級學生以播報新聞的方式，說明校門口老榕樹得到樹木褐根病的故事，主播先提問吸引觀眾注意力，再由記者報導說明，讓觀眾認識褐根病菌對於樹木的危害及對自然環境的影響。

儘管參賽作品的製作期不長，大橋國小仍拿下全國第一，白玉玲指出，大橋國小有脈絡化很久的語言課程，小朋友特別喜歡口語表達，除了這次的影片競賽，大橋國小還是台北市小小說書人比賽的常勝軍，每年校內小小說書人的初選就競爭很激烈了，家長也很重視。這次比賽拿下高年級組第一名，是師生們長期累積下來的成果，也展現大橋國小的特色和實力。