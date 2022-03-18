黃姓召員與女友擁抱。（陳夢茹攝）

最硬14天教召解召！ 女友樂接男友：確認活著就好

陸軍六軍團206旅步3營負責「史上最硬教召」，自5日起連續14天不休假，白天操練8小時、晚間操練2小時，18日下午4點於蘆竹營地解召，有些人乘坐軍方車輛到捷運站，有些人則是由家長、女友親自接送，但明顯可見召員各個臉上笑容藏不住，解召心情非常好。

國防部祭出「1年1召、1次14天」新制教召，約有400多名召員接受訓練，包括長達22公里的行軍、野外宿營及實彈射擊等，訓練項目難度都有提升，因此被外界稱作「史上最硬教召」。

黃姓召員與女友交往4年，女友昨天親自到蘆竹營地接人。女友直呼「教召14天不久，剛剛好享受暫時的自由」，由於她的工作時間都在晚上，2人較不會熱線，男友在訊息裡也沒提到教召課程，但她不擔心「確認活著就好！」，隨後給予男友大大的擁抱。

黃姓召員坦言，教召訓練有點累，日子過得很精實，訓練過程像是複習，幹部會一步步教導，印象最深的是打靶次數很多。當被問及是否願意再來時，他笑說「希望不要再來一次！」，晚上有安排要跟女友約會。

陳姓召員說，出來比進去開心，未來並沒有想要從軍，既然被選到只能硬著頭皮來受訓，還好這14天沒有想像中艱辛，最想做的事是回家打電動。

六軍團政戰主任陳中吉表示，這次教召不僅射擊時數、發數都有增加，戰術位置也分別增加5、7、10公里的訓練，幹部、協訓人員都會在一旁評估召員狀態，各教召訓練地點也都有布設醫護隨時可處理緊急事件。

陳中吉坦言，多數召員都能完成各項訓練，不過的確還是會遇到召員身體狀況欠佳的狀況，以行軍訓練為例，難免會有人腳起水泡、腳扭傷等，但大家都會互相幫忙，路過民眾也會給予鼓勵，士氣非常高昂。

談及未來是否會將招募導入教召？陳中吉回應，他認為與其由招募員來說明，不如自己親身體驗，讓民眾了解軍人要負的責任，不過若有召員有興趣，軍方很願意提供相關資訊。