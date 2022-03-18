余文樂大手比著「勝利V」，後座的愛子則嗨舉雙手比讚。（尚慶創意提供）

余文樂自創的NFT品牌「ZombieClub Token」，17日正式公開發售，繼日前在全球最大的NFT交易平台OpenSea預售中以短短2小時42分鐘，搶奪該交易平台最快時間達成排名首位後，再以2分鐘極短時間，銷售這次所有推出的NFT，再創輝煌成績。他感謝懂得欣賞其NFT的買家，同時感恩工作團隊的努力及順利完成任務。早前亦預言將會衝出亞洲，相信不久將來便會站穩世界舞台。

他開賣當天一早就進公司與團隊為伍，為「ZombieClub Token」NFT做準備，整日難掩興奮之情的他，午後喝了杯冰拿鐵小憩，更終於有餘暇親自去接寶貝兒子放學回家，「最近實在太忙，終於可以接他下課！」又寫道：「其實我很喜歡跟他單獨相處的時間。」車內照片中余文樂大手比著「勝利V」，後座的愛子則嗨舉雙手比讚，天真開心的模樣，是屬於父子間的片刻幸福時光。至晚間9時許，余文樂心血來潮在社群寫下：「還有1小時就公售了，祝大家手氣好。」

初售就獲得巨大的成功，余文樂並未舉行任何慶功，他解釋：「完售後就立即進行後期工作，因為購買成功的朋友會提出一些問題，工作人員們需要立即回覆！」是否放自己一個小假稍微喘息？余文樂說：「沒有啦！因為『ZombieClub Token』完售只是一個很好的小開始，在後續還有很多不同的企劃會陸續推出，請喜歡的朋友們繼續關注！」

余文樂也表示由於想盡量照顧到購買「ZombieClub Token」的朋友，所以花盡心思做好前期功夫，阻擋人工智能機械人購買系統，讓大家可以有個愉快購買NFT的體驗，「我們團隊都盡最大努力維護，阻擋機械人購買，盡量讓大家可以人手購買到。」