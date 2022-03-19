北市士東路昨（18）晚間6時發生一起死亡車禍，1名39歲簡姓男子駕駛黑色轎車一路狂飆自撞，當場撞上過斑馬線的3名路人，其中65歲婦人當場無生命跡象，送醫不治，另外2位女學生腳部嚴重骨折；一名女學生姐姐怒批，「2人補習完回家竟遇到這種事，妹妹一隻腳斷了，同學兩隻腳都斷了，這種飆仔真的不能放過他。」

「德東飆車王」害嬤慘死2女高生斷腿 家屬怒：不能放過他。(陳鴻偉翻攝)

一名網友在臉書《靠北天母幫》PO文表示，「超級惡質！！我出門前他正往忠誠那個方向飆，結果我進公園沒多久，蹦一聲，現在兩個學生倒地。」一名當地網友也發聲指出「他非常惡劣，現在才7點就在士東路上飆車，撞到兩個正在過馬路的高中生。」

其中一名女學生家屬留言表示，「其中一位是我妹妹，另一位是她同學，兩個人補習完下課正要回家，結果遇到這種事，我妹妹一隻腳斷掉了，她同學兩隻腳都斷了，完全沒想過這種事情會發生在我們家身上，真的真的很生氣，這種飆仔真的不能放過他。」

據了解，當地不少民眾目睹這起離譜撞人事故後都懷疑，肇事車輛就是近期經常出現在天母一帶高速飆車、製造亂象，讓住戶頭疼不已的「德東飆車王」，臉書社團「靠北天母幫」也有網友認出該車，里長也說最近該區經常出現飆車族，對此警方僅說該車確實超速，但未證實身分，目前已將駕駛簡姓男子帶回警局偵訊。