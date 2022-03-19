大陸央視新聞19日報導，中國國家主席習近平3月18日晚，應約與美國總統拜登視訊通話，這是中美兩國元首自去年11月16日，時隔四個月再次「雲會晤」。在中美兩國關係發展的關鍵時刻，在歐洲大陸重燃戰火的危急關頭，解讀這次視訊通話，傳遞了中美關係把穩舵；戰略意圖不能誤判；烏克蘭危機勸和促談；「當務之急」與「長久之道」等訊息。

報導稱，在「中美關係：把穩舵」方面，這次視訊通話，習近平分別用「十分重視」和「十分危險」談到兩個重要議題。

十分重視的，是拜登關於「四不一無意」的重申——美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。

十分危險的，是美國一些人向台獨勢力發出錯誤信號。台灣問題事關中國主權和領土完整，始終是中美關係中最核心、最敏感的問題。習近平在這次視訊通話中指出，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，「希望美方予以足夠重視。」

習近平談到，作為聯合國安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，我們不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。拜登也表示，願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。

報導表示，在戰略意圖：不能誤判方面，在這次視訊通話中，習近平指出，美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。中美之間存在分歧，這很自然，關鍵是做好管控，避免擴大化、激烈化。在這次視訊通話中，習近平表示，中美過去和現在都有分歧，將來還會有分歧。關鍵是管控好分歧。一個穩定發展的中美關係，對雙方都是有利的。

報導指出，在烏克蘭危機：勸和促談方面，習近平鮮明表示，國家關係不能走到兵戎相向這一步。在烏克蘭問題上，中國的立場是一貫的。習近平表示，「我們向來從事情本身的是非曲直出發，獨立自主作出判斷，宣導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照《聯合國憲章》辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。」

習近平再次強調，各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平。他還指出，美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

報導稱，在「當務之急」與「長久之道」方面，在18日這次視訊通話中，習近平談到「當務之急」：繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。習近平還談到「長久之道」：大國相互尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。

習近平說，實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。最終如何找到解決辦法？習近平引用了中國的兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」。他說，關鍵是當事方要展現政治意願，著眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，其他方面可以也應當為此創造條件。