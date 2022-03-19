近日新制勞退完成收益分配，去年度新制勞退基金運用收益總計新台幣2836億8469萬餘元，收益分配今天起揭示於勞工退休金個人專戶，有約149萬戶分配超過5萬元，但有勞工近期欲領取新制勞退退休金時，才發現實際領取的較收益揭示在個人專戶的短少，勞保局提醒，如果基金局最近一次公布的新制勞工退休金「收益率」為負值，可能實際領取到的新制勞工退休金會比揭示後的數額來的少。

受到新冠肺炎疫情影響，2020年時勞動基金一度大虧損，而今年1月金融市場不穩定影響，勞動基金再度虧損，其中涉及分配的新制勞工退休基金收益率為-2.33％。

勞保局勞工退休金組長楊佳惠表示，勞動基金收益數近日已分配在勞工個人專戶中，勞工可以查詢，但該專戶是截至去年為底的收益分配，如果勞工在現在選擇領取勞工退休金，仍要「預分配」。預分配指的為尚未分配至個人專戶中的分配數額，意謂若勞動基金最近一次公告收益率為負值，則勞工領取到的實際數額會比揭示於個人專戶上短少。

楊佳惠說，如果現行勞工欲領取勞工退休金，且與揭示在個人帳戶中數額短少超過1萬元時，勞保局就會發函提醒勞工要注意，也可選擇撤回申請。

楊佳惠提醒，勞工符合請領勞工退休金條件後，可以透過E化服務系統或臨櫃試算，呼籲勞工也要關心基金局最近公告的收益率，否則勞工退休金一經核付後就無法再退回。