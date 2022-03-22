勞動部去年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，調查結果發現43.4％的勞工贊成開放自選投資，最主要的原因「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」，但值得注意的是，贊成自選的勞工中，只有不到2成的勞工願意自負投資風險。

對於調查結果，勞動部表示，由於仍有部分民眾不了解自願提繳退休金，另考量這次調查結果，有7成勞工表示仍須看投資標的內容決定是否參加自選投資，勞工退休金目的係為保障勞工老年經濟生活，仍應以安全、穩健為優先考量，勞動部將持續蒐集各界意見及觀察勞工意向，目前沒有開放自選的時間表。

為瞭解勞工對於自願提繳的退休金開放自行選擇投資標的意見及看法，勞動部於110年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，以110年5月底參加勞工退休金條例退休金制度者（包含雇提、自提）作為受訪勞工，計回收有效樣本為5,068份。

調查發現，15.9％的勞工有自願提繳退休金，84.1％的勞工沒有自願提繳退休金。有提繳的原因，以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7％最多。而沒有提繳的原因，前三名為「薪水不夠用，所以沒有提繳」占25.7％、「自己可以到市場上投資累積退休金」占24.3％、「單純不想提繳」占24.1％。

另外，43.4％的勞工贊成開放自選投資，目前沒有想法占37.6％，不贊成占19.0％。贊成的原因，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2％最高。不贊成的原因，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別占7.8％。