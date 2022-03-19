台北市簡姓男子昨日開車在街頭狂飆，於士林區撞上3名過馬路的行人，造成1死2重傷，肇事後被網友起底飆車成性、不禮讓行人等惡行。交通部2020年中就提出修法嚴懲重大超速與未禮讓行人，直到上個月才經行政院通過，將法案送往立法院，本會期可否通過仍是未知。

交通部路政司表示，有注意到昨晚士林的重大交通事故，危險駕駛行為依法可當場禁止其駕駛，並吊扣牌照3個月，再接受道路交通安全講習、記違規點數3點，因而肇事再吊銷駕駛執照，另危險駕駛亦可能構成《刑法》的強制罪及公共危險罪。

路政司說，正研議提案修法加重惡意逼車等危險駕駛的罰則，修法方向包括提高罰鍰上限、延長吊扣汽車牌照期間等。

2020年7月，新莊一對情侶過馬路時被未禮讓的小貨車撞上，情侶天人永隔，時任交通部長林佳龍下令研擬修法，路政司1個月後提出「道路交通管理處罰條例」修法草案，去年報給行政院。

行政院今年2月24日通過，車輛駕駛若因未停讓行人，罰鍰上限將從3600元提高至6000元。即使未劃設行人穿越道，只要未禁止行人通過的交岔路口均適用該規定。

車輛駕駛若因未停讓行人而致人受傷或死亡，除面臨訴訟，行政罰鍰從最高2萬4000元提高到3萬6000元，並記違規點數2點；致人受傷吊扣駕照1年，致人重傷或死亡可吊銷駕照，3年內不得考領。

「開車是一種責任，不是權利。」台灣安全駕駛監督聯盟發起人林美娜指出，交通事故原因百百種，一旦肇事，造成的傷害就很重，用路人走在斑馬線上也是防無可防，凡是經過考試取得的執照，都是特許的事情，必須嚴肅看待，尤其在歐美國家，一旦駕照被吊銷是很嚴重的事情，甚至是評斷一個人可否被信任的指標，台灣也應朝這方面的教育著手。