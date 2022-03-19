聯合國國際法院。（ 新華社資料照片）

前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於俄羅斯拒絕遵從聯合國國際法院要求俄國停止軍事行動的裁決，前民進黨立委郭正亮指出，國際法院什麼時候阻止過戰爭？國際法院根本管不到「安全事項」，這是國際政治殘忍的地方！

聯合國國際法院（The International Court of Justice, ICJ）法官16日以13票贊成、2票反對，裁定俄國應停止對烏軍事行動，但克里姆林宮拒從停戰命令，聲稱若要執行該裁決，俄烏雙方都必須同意。

對此，前民進黨立委郭正亮17日在《中天新聞》分析，「安全事項」國際法院根本管不到，更不要講「五常」（安理會5個常任理事國）。

對於國際法院裁決，郭正亮坦言，他們什麼時候阻止過戰爭？主權行為都是戰勝者決定處罰，英美都沒有違反人道行為嗎？蘇聯過去進軍柏林殺了多少人？也都沒事。這是國際政治殘忍的地方！

至於俄烏戰事，郭正亮認為，現在是比誰「撐得住」，美國加拿大不是問題，坦白說是俄羅斯和歐洲誰撐的久？「我認為歐洲也不太能夠撐得住」，因為通膨太嚴重，因為能源與糧食都要進口，北約等國都有這類問題，美國加拿大相對無此問題，所以老神在在。

郭正亮直言，歐洲大部分國家是多黨制，內部很容易有不同意見，如果一個月後（戰事）還沒結束，制裁拖到那個時候，恐怕很多人生活會有困難，怎麼辦？而俄羅斯 本身有能源糧食，雖然也是苦日子，可是老百姓苦慣了。