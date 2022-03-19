俄羅斯境內反戰聲浪不斷，儘管政治狂人普丁以專政控制媒體宣傳、個人言論、集會等自由，仍有不少勇者公開指控其惡行。早前外媒報導，俄羅斯23歲辣模格麗塔（Gretta Vedler）曾於臉書譴責普丁，1年後被發現陳屍行李箱。烏克蘭公共電視台(Hromadske)近期一則貼文指出，自家一名女記者羅希娜(Victoria Roshchyna)遭俄軍挾持，至今仍下落不明。值得注意的是，羅希娜的IG最後一則貼文停留在嗆聲俄羅斯「你們會下地獄」，12日後就音訊全無。

Our journalist Victoria Roshchyna is held captive by the Russian occupiers. She was reporting from hotspots in Eastern and Southern Ukraine since the beginning of the Russian-Ukrainian war. On March 12, we couldn't contact Victoria 1/3 pic.twitter.com/4728hwDs72 — Hromadske Int. (@Hromadske) March 18, 2022

烏克蘭公共電視台(Hromadske)昨(18)晚間在推特上傳一張羅希娜的個人照，寫下:「我們的記者被俄軍俘虜了!俄烏開戰至今，羅希娜駐地烏東、烏南地區負責採訪工作，12日起我們就再也聯繫不上她。」

烏克蘭公共電視台表示，根據目擊者指出，15或16日左右，當時羅希娜人在東南部城市別爾江斯克(Berdyansk)，疑似遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）拘留，截至目前仍沒有消息。羅希娜的同事還提到，原預計11日晚上換地移動到南部港城馬立波（Mariupol），爾後因訊號不佳，12日開始斷了聯絡。

外媒報導，翻開羅希娜的個人IG，字裡行間透露出對俄羅斯的憤怒情緒，8日的貼文提到，俄軍的「無差別射殺」完全是來真的，就連看到寫著「PRESS（新聞）」字樣的採訪車也不放過，一行人還是遭遇襲擊。而羅希娜IG的最後一則貼文則是發表與同事被俄軍攻擊的心情，她嗆聲寫下:「他們拿走我的東西，奇蹟的是我逃過一劫，你們會下地獄的。」

然而，烏克蘭公共電視台已經花了2天2夜試圖求情FSB放過羅希娜，不幸的是，目前沒有取得任何進展。