高中時無緣新人后，讓文化大學大一中鋒郭虹廷內心有點小遺憾，她在大專生涯第一個賽季打出不錯的表現，助隊收下季軍，也獲得新人后個人獎，她許願可以持續進步，未來可以在台北小巨蛋和球隊帶著冠軍、笑著離開。

郭虹廷是淡水商工在HBL高中籃球甲級聯賽108及109學年兩季賽事冠軍成員，並帶著HBL女子組冠軍賽MVP進入大專圖籃球舞台，她笑說：「在UBA爭取新人后，是我勢在必得的目標，因為很想彌補高中沒能贏得新人后的遺憾。大一球季我真的很想打好，看看自己有無機會爭取新人后，雖然我不一定是最棒的球員，但我也算繳出不錯的表現，很開心達成目標。」

除了想彌補高中沒能獲得新人后的遺憾，郭虹廷也想證明自己，「高中生涯最後一年我拿到HBL冠軍賽MVP，我不想上大學後被外界質疑，告訴自己先做好我能做的，我也知道自己能力，絕對有機會挑戰我想要的獎。」

完成了新人后設定目標，郭虹廷要透過重訓增加自己禁區對抗的力量，她也可愛地雙手合十「許願」，說道：「高中來台北小巨蛋都是贏球離開，大學第一年我們輸了4強賽，但贏得季軍，希望接下來再踏進小巨蛋，我能幫助球隊一路贏球、笑著離開。」