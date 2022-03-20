央行堅定打擊虛擬資產淪為洗錢工具，專人研究比特幣自動櫃員機（BTM）現況與使用，引用國際資數Coin ATM Radar統計，目前全球有3萬6,000多台的BTM，其中美國為全球第1，多達3萬2,000多台BTM，約占全球的88%；台灣目前有25台，在全球排名第25。

比特幣自動櫃員機（BTM）能像銀行、郵局的ATM，輸入個人資料或插卡，就能拿出現金來？依據央行的研究，「實情不是這樣！」BTM透過與加密資產錢包連結，進行法定通貨（legal tender）與加密資產的兌換服務，是以區塊鏈（blockchain）為基礎的交易，完全不同於一般的ATM。

一般而言，BTM使用者先要有加密資產錢包，才能使用BTM，可以在機器上進行驗證後，用現鈔購買加密資產，再透過QR Code將加密資產傳送至加密資產錢包；也有BTM另外提供加密資產的賣出，在機器上換回現鈔。

無論技術上如何處理，國際間對BTM監管程度低，台灣金融監管單位向來視同虛擬資產是個身份未明的魔鬼，央行即使已有團隊研究BTM如此徹底，公開報告的重點一樣是在「BTM的風險」，提醒加密資產跨境移轉資金的速度快、難被察覺，BTM更是降低取得加密資產的門檻，近期已出現不法份子、詐騙集團利用BTM，進行洗錢、詐欺等非法行為，台灣亦已出現利用BTM騙取受害人錢財的案例。

價格炒作必然存在投機，由於民眾好奇帶重，加密資產潛入零售市場愈來愈多。央行提醒，台灣已出現加密資產的投機熱，加密資產看似可獲得高報酬，但其實價格極具波動，就如同英格蘭銀行（BoE）一再示警：「投資人應做好失去所有的準備！」