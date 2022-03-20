疫情延燒一段時間的大陸吉林省19日單日新增病例仍破千，包括1191例本土病例、303例無症狀感染病例。吉林市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室今（20日）發布緊急通告，宣布自21日0時至25日0時，實施全域靜態管理，封控區人員禁止出戶。

吉林市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布緊急通告內容如下：

一、自3月21日0時至3月25日0時，實施全域靜態管理，封控區人員禁止出戶，管控區人員禁止出單元（參加核酸採樣即出即回）。

二、管控區居民每2至3天在線上訂購生活物資一次，由下沉機關幹部、社區工作人員、物業工作人員、志工配送至單元門口的貨物接收桌，居民自行消毒後錯時錯峰取走。

三、小區內部便利店、超市禁止開門營業，允許電話、網上購物，由商家配送至單元門口貨物接收桌，消毒後無接觸自行取走。

四、保民生企業員工、機關企事業單位參加疫情防控人員、疫情防控志願者、公安幹部和警察必須持有「兩證」（有效證件及製式工作證）及核酸陰性證明、掃碼、測溫後方可進出卡口，其他人員一律不允許出入卡口。

五、下沉民警、派出所片警及輔警要不定時對轄區進行巡邏，加強卡口管理，維護核酸檢測秩序，防止小區人員聚集。

吉林市疫情防控工作第十場記者會上指出，目前，全市共劃定封控區1949個。截至18日18時，吉林全市共劃定封控區1417個，封控區實行「足不出戶，服務上門」政策，管控區實行「人不出區，嚴禁聚集」政策。

吉林市是吉林省第二大城市，市區面積3636平方公里。轄4區5縣（市），2個國家級開發區、15個省級開發區和1個省級工業集中區，總人口450萬，其中城區人口200萬。

吉林省本輪疫情呈現高度聚集性，吉林市、長春市感染者佔絕大多數，其中，吉林市昌邑區、船營區以及長春市九台區等又是本輪疫情感染者較多的地區。

吉林省傳染病防控首席專家、吉林省疾控中心應急辦主任趙慶龍早前受訪時表示，引發吉林省本次疫情的新冠病毒毒株，是Omicron變異株BA.2進化分支，其特點是傳播能力非常強，傳播速度非常快，而且感染以後的感染者症狀非常不典型，出現很多無症狀感染者。趙慶龍表示，這個病毒是於二月下旬引入吉林省，發現的時候，已經出現了社區傳播。