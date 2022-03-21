北投大地酒店與台北晶華酒店於2020年熱銷「大地共好住房專案」後，應消費者期待再度攜手合作，即日起至5月31日推出「晶采大地，春日雙享假期」，就可體驗兩間五星級飯店的高質感住宿享受，其中一晚可入住閑靜雅致的北投大地酒店，徜徉於舒適療癒的溫泉美人湯，並品嚐充滿異國情調的「環遊世界下午茶」。另一晚則入住以美食地標及五星服務聞名的台北晶華酒店，入住豪華客房再搭配「栢麗廳自助式下午茶」的悠閒城市渡假之旅。

微涼的初春季節，最適合到北投來趟溫泉之旅，專案中入住北投大地酒店奇岩客房，並附翌日活力早餐兩客，入住期間可至喜歡廳品嚐春季最新推出的「環遊世界雙人下午茶」，從亞洲、美洲到歐洲，集結了12個國家的鹹甜點及飲品，用豐富的味蕾體驗及無限的想像展開一趟世界航程。旅宿期間更別忘了到全台知名的雪景大眾風呂，享受最療癒的白磺泉洗禮，睡前還有悠哉閒適的Happy Hour時光，讓身心都得到最徹底的解放。

憑本專案入住台北晶華酒店的旅客，除能夠入住五星豪華客房一晚，同樣可獲得精選紅酒一瓶、翌日早餐兩客。入住期間還可至台北市最高人氣的自助餐廳-栢麗廳，享用讓人垂涎三尺的豐盛下午茶。栢麗廳匯集了世界各地的精緻美食，包括新鮮當令的生鮮食材、現點現做的各式料理、豪華壽司吧以及融匯中西餐點的眾多創意菜色，將帶給消費者最全面的食宿饗宴。

「晶采大地，春日雙享假期」可選擇優先入住的飯店，住宿時提供另一家住宿券，本專案集結了兩家五星級酒店的住宿、餐飲及溫泉設施等特色，讓旅客在台北也能感受慢活悠閒的輕旅行。專案販售期間為2022年3月21日至5月30日(入住日期至2022年5月31日止)，本專案價適用平日(週日~週五)，如遇週六及連續假期，則需另加價入住。