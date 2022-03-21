DHC纖水元素30日份，420元。（DHC提供）

DHC輕盈元素30日份，780元。（DHC提供）

DHC活力鋅元素30日份，150元。（DHC提供）

DHC成長乳鈣30日份，160元。（DHC提供）

夏季強烈的紫外線不僅會造成肌膚紅腫、暗沉，還可能引發更嚴重的肌膚問題，尤其是脆弱的幼兒肌膚，更需注重防曬，日系美妝DHC小獅子呵護防曬乳SPF30 PA＋＋完全無添加任何化學合成的紫外線吸收劑，能保護幼童們稚嫩的肌膚不受陽光傷害。

此外，DHC小獅子呵護防曬乳SPF30 PA＋＋具有極佳的抗汗性及防水性，即使在悶熱、容易出汗的夏季也能賦予寶貝肌膚清爽的使用感，非常適合旅遊或平日外出時使用。

DHC小獅子呵護防曬乳擁有SPF30 PA＋＋的防曬力，並兼具對肌膚的溫和性，減少會造成肌膚刺激的成分，多重溫柔呵護考量，不使用紫外線吸收劑、無香料、不使用礦物油、無色素、不添加Paraben防腐劑並且無酒精，在容易流汗的季節也能維持防曬力，並提升使用後的透明度、塗抹後不易泛白。而且只要用肥皂、洗面乳或沐浴乳就能簡單清潔乾淨。

DHC貼心考量到小朋友防曬的方便性及實用性，由於嬰幼兒的屏障機能較弱，肌膚容易乾燥，因此DHC小獅子呵護防曬乳添加了豐富的保濕成分。

除了防曬品，DHC推出系列營養食品，纖水元素藉助植物的力量，打造優雅的線條；DHC輕盈元素是一款針對台灣人飲食習慣所特別調配的營養補助食品；DHC活力鋅元素中含有可提高精力的鋅，以及可協助脂質與醣類代謝的鉻與抗氧化力優越的硒成分，不僅能提高鋅的吸收率，是外食族、孕媽咪不可或缺的營養補給品；DHC天然乳鈣特別為兒童量身設計的DHC天然乳鈣(兒童專用)則是以乳清凝縮鈣質所製成的牛奶鈣為主成分，不僅鈣質含量高且吸收率佳，可促進兒童發育，幫助維護骨骼及牙齒健康。香醇的牛奶風味，適合直接嚼食或吞食，特別推薦給3歲以上兒童或容易挑食、運動量較大及成長中的兒童食用。