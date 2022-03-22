清明及兒童節將近，除了祭祖掃墓外，許多家長趁著連假帶著孩子參與親子活動，郊外踏青飲食不能少。桃園市衛生局為維護食的安全，抽查轄內應景食品共198件，檢驗結果全數合格。

衛生局表示，這次抽驗製作潤餅的食材，包含潤餅皮、豆芽菜、高麗菜、香菜、花生粉、豆製品、醬油(膏)以及糕粿類、糖果餅乾、汽水飲料、嬰幼兒食品等產品，檢驗防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、皂黃、甲醛、甜味劑、動物性成分、黃麴毒素、3-單氯丙二醇、重金屬及農藥殘留等項目。

衛生局指出，在轄內各大超市賣場、果菜批發市場、販售糕粿及潤餅等地點抽驗應景食品共198件，檢驗結果全數合格。

衛生局也呼籲食品業者，務必做好自主管理，遵守食品安全衛生管理法相關規定，且合法正確地使用食品添加物。

另提醒民眾祭祖供品要避免高溫曝曬，熟食供品應適當覆蓋，無法立即食用時應依食物的特性儘速冷藏或冷凍保存，祭祀後應將食品充分加熱後再食用，以確保食品安全。如有因消費問題或爭議困擾，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。