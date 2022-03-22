22日隔夜美股全收跌，道瓊結束連5紅上漲行情。俄烏21日恢復談判，但尚未有重大進展，國際油價持續攀升並超過每桶110美元價位，倫敦布蘭特漲幅逾7%。另外，聯準會主席鮑爾表示通膨上漲太快，暗示必要時將大幅升息。至於美股期指，目前小幅走跌。

★主要指數

道瓊跌201.94點或0.58%，收34552.99點

那斯達克跌55.38點或0.4%，收13838.46點

標普500跌1.94點或0.04%，收4461.18點。

費城半導體跌9.06點或0.26%，收3,423.24點。

★消息

因通膨上漲速度過快，美國聯準會主席鮑爾發表談話，外界解讀若有必要的話，下次升息幅度可能不指一碼。同時，聯準會不排除將加緊腳步來緊縮貨幣。這也暗示，2022至年底之前，美國可能還會再升息6次，而在5月份聯準會定期利率會議中，可能就會做出一次升兩碼決定。

俄羅斯外交部21日表示，拜登對普京說的不可接受之言論，可能迫使俄美將面臨斷交一途。美國大使被要求前去俄國外交部，因拜登對普京一番言論，俄國表達抗議與不滿。

美國公債價格加速下跌，指標性的10年期公債殖利率，盤中上升擴大到10個基本點以上並升破2.3%，創2019年5月以來新高。鮑爾指出，美國通膨未來3年或許會降至2%附近，加劇市場產生短期內可能會再升息。對利率更為敏感的美國2年期公債殖利率，大升約20個基本點，是近3年來首次升破2.1%。

★分析

調研單位LH Meyer認為，聯準會想擺脫決策太慢印象，因此，下次升息可能一次就升兩碼，本來應該是6月才會升，但可能會提早到5月。

投資管理業者Manulife憂心，聯準會緊縮貨幣太快的話，經濟成長勢必受到影響。不過，看起來聯準會是把通膨拉下來視為當務之急。

ING表示，俄烏最新進展將左右全球市場，時間少至幾日多可能長達數月。同時，最新的歐美採購經理人指數，也可做為俄烏衝突是否已經損及經濟成長的一個判讀。

★類股

標普500內11大類股中，有6個收黑，跌近0.8%的非必需消費品，以及跌近0.7%Facebook母公司Meta所屬的通訊服務領跌。另外，房地產跌超過0.5%。

能源漲近3.8%傲視群雄，原物料漲超.85%，公用事業也漲近0.7%。

★重磅股

龍頭科技股漲跌互見，特斯拉表現相對較好，收漲逾1.7%。原FAANMG、現GANMMA六大科技族群中，原名Facebook的Meta收跌逾2.3%，奈飛跌近1.6%，微軟跌逾0.4%，谷歌母公司Alphabet小跌。不過，蘋果漲逾0.8%，亞馬遜也小漲約0.1%。

★焦點股

收跌0.83%的運動用品大廠耐吉，季報獲利年減3.4%至14億美元；每股經調整後的盈餘為0.87美元，優於預估值0.71元。同時，營收年增5%至108.7億美元，也較預估105.9億美元來得好。因此，耐吉盤後股價反彈，一度超過5%。

波音收跌3.59%，根據中國大陸官媒央視21日報導，一架載有132人東航的波音737客機，不幸墜落在廣西梧州藤縣並引發森林大火。據悉，這架失事飛機於2015年6月22日交機，目前機齡僅才接近7年。東航決定22日起暫停旗下所有波音737-800飛機任務，沒有復飛時間表。

巴菲特旗下波克夏投資公司宣布，將以每股848.02美元價格現金買斷Alleghany集團，目前這家保險業者的市值約為116億美元。與18日收盤價相比，收購金額尚有溢價25%空間。同樣地，若與Alleghany股價近1年來最高價相比，也溢價16%。巴菲特指出，自己已經觀察Alleghany長達一甲子時間，波克夏將是Alleghany最好的歸宿。

赴美掛牌熱門中概股大多回檔，納斯達克金龍中國指數（HXC）收跌4.3%。季報不理想的拼多多、京東、百度、網易分別跌逾6.1%、近5.7%、近1.6%以及1.4%。知乎跌逾17%，騰訊音樂跌逾8%，收盤後公布財報再一度超4%。另外，理想汽車跌超過6%，小鵬汽車、新東方跌均超5%，阿里巴巴也跌4%。

★台股ADR

台積電上漲0.2美元或0.19%，收106.92美元，換算台股價格為609.17元。

聯電下跌0.07美元或0.74%，收9.41美元，換算台股價格為53.61元。

中華電信下跌0.17美元或0.38%，收44.28美元，換算台股價格為126.14元。