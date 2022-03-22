3月16日，中國國務院金融委召開會議，宣布將力保市場穩定，並一次性點名近期各種市場利空因素，給予正向回復，包括與美國積極溝通中概股監管問題、反壟斷政策透明化及鼓勵房地產企業併購等。官方正式表態，激勵低迷許久的上海綜合指數及深圳成分股指數，當日分別上漲3.48%及4.02%。統一大龍騰中國基金經理人陳朝政指出，除了政策紅利令人期待以外，當前中國股市的基本面也有堅實支撐。

台股掛牌的陸股ETF，今早中信中國50正2(00753L)、元大滬深300正2(00637L)、富邦上証正2(00633L)、元大MSCIA股(00739)、永豐中國科技50大(00887)等均漲逾1個百分點。

類股方面，陳朝政看好業績成長高但股價遭遇錯殺的產業及個股，像是受惠政策的新能源產業、資本支出持續擴增的半導體設備，或以內需為主的醫療板塊等。以半導體產業來說，過去兩年飽受缺貨之苦，以及半導體對於科技發展的重要性日漸提升，推動資本投資急速上升。根據IC Insights數據，今年全球半導體產業資本支出，預計將繼續增長24%至歷史新高1904億美元。儘管企業投入鉅額投資，由於需求保持旺盛，過去兩年的高產能利用率今年也將持續。

根據中國統計局數據，今年1-2月中國工業增加值年增率約7.5%，比去年12月加快3.2個百分點，也比過去兩年平均增速，高1.4個百分點。其中，採礦業、製造業及能源供應業，年增率分別為9.8%、7.3%及6.8%。近年熱門領域，如新能源車、精密工業及太陽能電池，產量年增率更是達到驚人的150.5%、29.6%及26.4%。

陳朝政表示，強勁的成長數據，顯示中長線趨勢性產業，仍保持積極上升態勢。在整體工業動能充足的情況下，未來即便有部份產業，不幸受到俄烏戰爭波及，對中國製造業影響也相對有限。而目前距離指數底部也已經不遠，上海及深圳兩大指數，皆已跌至2014年中國股災，及2018年中美貿易戰的低檔左右，本益比也接近歷史低點。