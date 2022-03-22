據路透報導，知情消息人士表示，俄羅斯2029年到期主權債券的票息兌付本周一已由代理行摩根大通處理，這是近幾天來俄羅斯第2次躲過債券違約。

在上周俄羅斯支付了兩筆美元主權債券的利息後，外界對俄羅斯主權債違約的擔憂有所減輕，但仍未消除。

財聯社報導，本月，俄羅斯還有6.15億美元的主權債利息需支付，下個月，俄羅斯還必須償還20億美元的巨額債券。此外，美國財政部規定的5月25日豁免日期之後，俄債還能否正常支付，也令人擔憂。

上周五，俄羅斯財政部表示，已經完全履行了自己的義務。參與這1.17億美元息票支付過程的消息人士也證實，這些資金正在向債權人支付。一些歐洲的債券持有人也表示，他們已經收到了以美元計價的利息。

這些消息令市場的擔憂減輕，也推高了俄羅斯債券的價格。Refinitiv的資料顯示，儘管交易量清淡，但俄羅斯主權債價格已經較3月8日觸及的12美分的紀錄低點有所上升。

本周一（3月21日）又有一筆6600美元的應付利息到期。不過比上周情況稍好的是 ，這筆利息允許以盧布等替代貨幣支付。

對於俄羅斯來說，今年年底以前到期應付的利息和到期債券總計超過45億美元。

摩根大通分析師Jonny Goulden表示，即將到來的支付可能會對投資者提供不同的待遇，要麼是因為這些債券是透過俄羅斯NSD結算機制清算的，要麼是因為它們允許以盧布作為支付貨幣，而俄羅斯政府可能會考慮以盧布支付。