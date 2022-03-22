寵兒經濟發燒，童書躍居博客來第一大類暢銷書，博客來在兒童節檔期推出五折起促銷，涵括益智遊戲書、科普實作、學生熱推小說、知識漫畫，還有精選童書加玩具自由配，最高現省800元，參展數歷年最多達6,500種，預估帶動活動業績成長二至三成。

據博客來銷售資料，童書全年銷售額、銷售冊數均居博客來書籍第一大類，顯示父母對於孩子教育愈加重視。今年第一季童書銷售成長率最高類型是激發想像力、冒險精神，理解人性的「奇科幻兒童小說」成長率達兩成，代表作品有《神奇柑仔店》、《長生石的守護者》，並包辦第一季童書暢銷榜前三名。

其次是6～11歲學童最愛的知識漫畫類，年銷成長二位數以上，包括《如果歷史是一群喵》、《科學實驗王》、《希臘羅馬神話》等，將知識融入圖像和文本，吸引孩子主動學習，其中「史地」、「科學」是這類型最暢銷的主題。

據博客來銷售資料，今年第一季教養書在「潛能／學習力啟發」類型最受家長關注，業績較去年同期大幅度成長超過6成，顯示讓孩子提升學習潛能與掌握情緒、自我提升，甚至到理財觀念等都是家長關注的議題，代表書單有《不敗學習力》、《小學生高效學習原子習慣》、《家庭裡的素養課》、《漫畫一看就懂！10歲開始學理財》等。