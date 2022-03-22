111年大學繁星推薦公布榜單，苗栗苑裡高中成績斐然，雖然僅有 3 班普通班，但有 44 位同學摘星成功，錄取率 95％，比全國平均 6 成還高。

國立大學有 12 人上榜，分別錄取了政大、成大、中正、暨大及聯大等大學。其中許姵妘錄取政治大學政治系，成為校方指標人物，繁星推薦榜單耀眼，成績表現卓越，讓全校師生同感光榮興奮。

考取政大政治系的許姵妘，會考取得 4A 佳績，捨棄明星高中，選擇就近入學縣立苑高，入學目標即鎖定政大，如今夢想成真。另外，考取國立成功大學的陳綺，會考成績僅有 5B，但在師生共同努力下，三年後也順利錄取頂大。

此外，陳妮妮錄取中正大學、李惟蓁錄取國立暨南大學、張鳳妤錄取國立高雄大學、陳信妤錄取中山醫學大學、曾珮瑀錄取國立台北教育大學、王崇任錄取國立台南大學、呂丞浩錄取國立嘉義大學、古明達錄取國立東華大學，其他國立大學還有涂嘉芯、許宏楷、劉毓芬等人。

校方指出，苑裡高中是完全中學，高中部除普通高中外，另有商業經營科、廣告設計科各一班，體育班 2 班。

學校為了讓同學有更好的發展，爭取教育部高中優質化計畫及苗栗縣政府的拔尖計畫，開辦免費晚間及週六自習、寫作營讓同學能穩定向學。

也為每位同學設專屬升學輔導老師，讓同學升學的路不徬徨，學校更在寒暑假為同學舉辦各種營隊與服務學習，讓同學能發展多元能力。