烏克蘭副總理兼數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前點名華碩，要求它停止供貨給俄羅斯，隨後，又在推特要求大陸企業經濟制裁俄國，並點名大陸支付平台「銀聯」和全球最大民用無人機製造商「大疆」；但被點名的陸企都未回應，而且大型陸企也都沒有參與制裁俄國。

31歲的費多羅夫是烏克蘭最年輕的副總理，同時兼任烏克蘭數字化轉型部部長，俄軍入侵後，他領導了一個「IT軍團」，通過招募志願駭客，打擊俄羅斯及白俄羅斯的部分網站；他還多次通過社交媒體敦促一些跨國公司加入制裁俄羅斯的行列。

3月12日，費多羅夫發布一條中文推特稱，跨國企業在俄羅斯賺取的是「血錢」，因為俄軍正在烏克蘭攻擊平民；他特別點名「銀聯」，呼籲其停止在俄業務，他還向銀聯管理層發出正式信函，敦促他們停止在俄羅斯市場的工作，「因為俄羅斯人可以使用銀聯來避免對他們實施的全球經濟制裁」。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，西方信用卡支付機構Visa和Mastercard宣布停止在俄羅斯的業務，網絡支付平台PayPal也宣布暫停服務；這使得很多俄羅斯銀行和消費者轉向銀聯。

西方兩大信用卡公司中止在俄業務後，銀聯卻趁機擴大在俄的發卡量，根據俄國網路調查，約有35%俄國人計畫申辦Mir-銀聯雙標卡。

費多羅夫呼籲陸企參與抵制俄國的措詞，比對華碩平和友善；他曾直指華碩創辦人的名字，並指控「俄羅斯使用華碩的精湛技術攻擊烏克蘭」；但對於陸企，他只表示，「希望中國支持烏克蘭。選擇光明的一面。」

對於陸企來說，他們當然不會發表與中共政府相反的意見，而中共政府至今拒絕經濟制裁俄國，但陸企同樣也不會發表對俄友好的言論，以免遭到西方市場的抵制。

由於對於美方要求經濟制裁俄國的提議，北京方面至今未回應，結果美中元首峰會19日剛結束，22日，美國國務卿布林肯就宣布，不發給某些中共官員簽證，因為他們壓迫異議份子。

不過，從國家利益的角度出發，中國不一定會全力支持俄羅斯抵抗西方經濟制裁，因為俄羅斯國力因西方經濟制裁削弱而非瓦解，《經濟學人》分析，這才最符合中國的利益，如此一來，中國才能以更低的價錢取得俄國石油及天然氣，或是獲得更多、更先進的俄國武器。