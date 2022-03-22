我國外銷美國的金針菇今天被美國FDA公告驗出李斯特菌，全數產品都需回收。台灣食藥署下午回應，目前已派員趕赴業者現場進行了解，已知該批金針菇共有926箱，每箱50入、每入200克，其中有2箱檢疫，餘924箱全數外銷美國，同時也在清查有無產品流入國內市面。

食藥署食品組副組長鄭維智表示，我國食品中微生物衛生管理標準中，僅要求生鮮即食、生熟食混和的食品，須符合李斯特菌規範，但金針菇在國內非以生鮮即食管理，是採農產品的方式進行，因此一直以來都不用檢驗李斯特菌。

如金針菇屬於農產品，美國FDA為何還會檢驗李斯特菌？鄭維智說，可能各地方的飲食習慣不同，美國習慣生食，因此有檢驗需求，而在台灣，民眾大多會將金針菇煮熟再食用，風險相對較小。

至於該產品在國內的流通情形，鄭維智指出目前仍在追查中，不過該批金針菇共有926箱，每箱50入、每入200克，其中有2箱檢疫，餘924箱全數外銷美國。