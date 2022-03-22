俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到國際制裁，普丁及其富豪親信也成為制裁目標，究竟普丁的密友在海外藏金多少？外界未能得知全貌，非營利機構「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）聯合英國《衛報》等27家媒體21日特別推出俄羅斯資產追蹤器（Russian Asset Tracker），號稱是迄今揭露俄國富豪資產最全面的公用數據庫。

根據記者追查土地資料、企業登記與海外曝光等資料所匯集的俄羅斯資產追蹤器顯示，普丁的富豪親信在海外有150項資產、總值逾170億美元（約新台幣4853億），包括房地產、私人飛機、公司股票、遊艇及豪宅等。

OCCRP創始人之一的蘇利文（Drew Sullivan）表示，俄羅斯一直由一小群人控制，讓普丁得以繼續掌權又能從中獲利，卻犧牲一般民眾。

這個2月發想的計畫涵蓋俄國反對派領袖納瓦尼列出的35名普丁親信，隨著俄烏戰爭開打，名單上27人遭歐美制裁，另有7人被加拿大列入黑名單。其中最有名的就是身家高達135億美元的阿布拉莫維奇（Roman Abramovich），雖然他否認與普丁關係密切，但最近已表示要出脫英超切爾西足球隊。