Selina（任家萱）首度主演電影《頭七》在清明連假前推出4月1日零時零分的「頭七回魂場」，200多個位置迅速秒殺，她得知後表示：「很開心大家的支持，當然希望有更多人能進電影院看到我的演出，保證會嚇到你茅塞頓開，通體舒暢。」至於是否已準備好走進戲院看自己的大銀幕處女作，她說：「一直在做心理建設，其實是挺想看看自己的表演如何，但是這幾天常常會有點害怕，想到電影情節，有時候甚至失眠！」最後她決定：「我應該會帶耳塞進去看，避免音效嚇到我。」

Selina這次為了《頭七》吃盡苦頭，平日膽小怕鬼的她，從上表演課起就不停被驚嚇，因為表演老師還特地為她安排「恐怖訓練」課程，先是關燈、伸手不見五指，眼睛還被矇起來，「然後他會偶爾觸摸我，我要去找他在哪。」她表示在訓練過程中越來越害怕，恐懼不斷累積，「因爲那都是一種未知感，上課到最後，我真的是哭到窩在角落，身體一直不斷發抖。」幸好課程結束後，老師立刻擁抱她，「讓我知道現在恢復正常了，也是在安全的環境。」但老師也要她謹記上課當時的身體壓力與心靈恐懼感，「我在演出時就把這些身體顫抖跟害怕的記憶拿出來，會感覺到自己體內的每個細胞都緊繃到最高境界。」

《頭七》日前舉行試片會，有影評大讚電影的運鏡光影都極為用心，直呼：「誰說鬼片不能拍得很美？」更稱讚劇情上的編排：「在人與人的關係、人性面中有很多的討論，相當豐富與全面！」認為「貼近生活感更可怕」；也有影評表示，「光是在古院透天厝里拍家族頭七法事，就讓人頭皮發麻。」還有一張老照片細節更是令人發毛。電影4月1日在台上映。