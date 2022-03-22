美國商務部長雷蒙多21日主持視訊會議，討論美國如何在半導體領域與中國競爭，她表示，支持提高對投資中國科技領域的限制，至於外界擔憂俄羅斯在俄烏戰爭中尋求中國援助，國會議員則呼籲擴大對中芯國際等大陸科技公司的制裁。

美國之音報導，在雷蒙多主持視訊會議上，中芯國際為成為討論焦點。川普政府時期的國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）指出：「我們沒有理由不除去中芯國際。中芯和華為、中興一樣，享受巨額補貼，竊取我們的智慧財產與專有技術。」

麥馬斯特建議增加對美國投資大陸科技產業的限制，並表示「列寧說過『資本家會賣給我們用來吊死他們的繩子』，事實比這更糟，我們正在資助中國購買繩子，讓他們吊死我們。」雷蒙多對麥馬斯特的提議表示贊同。

美國商務部工業和安全局2020年將中芯國際列入實體清單，對其進口美國技術和設備加以限制，但據眾議院外交委員會公佈的數據，該局對美國企業有關中芯國際的出口豁免申請，批准率高達99%以上。包括科頓（Tom Cotton）、哈格蒂（Bill Hagerty）、盧比歐（Marco Rubio）在內的共和黨參議員近來已致函雷蒙多，要求行政當局堵住出口管制「漏洞」。

參與這場視訊會議的前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）說，中國大陸領導人習近平在供應鏈方面的目標是「讓世界永遠依賴中國，然後把這種依賴用作政治目的」，這是意圖影響民主國家做出政治讓步。中國正在為普丁進行的戰爭提供擔保，這讓我們非常清楚，當北京開始使用其影響力時，情況是什麼樣子。