敬業態度很重要！1名網友直擊1名超商送貨員竟多次用「投籃方式」丟擲包裹進貨車內，影片中貨車距離超商門口有一小段距離，該送貨員竟站在超商內狂丟包裹進貨車，網友曝光影片怒嗆「大哥，你在投籃嗎？包裝的再好也禁不起這樣的丟」。

臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」有網友分享幾段影片，影片中1輛超商貨車停在超商門口，1名疑似送貨員的男子竟從超商門口朝貨車裡丟包裹，貨車距離超商約2、3公尺，送貨員就這樣不斷朝貨車裡丟擲，過程中還有包裹掉到車外，送貨員在向前撿起丟回車內。

1名網友直擊1名超商送貨員竟多次用「投籃方式」丟擲包裹進貨車內，影片中貨車距離超商門口有一小段距離，該送貨員竟站在超商內狂丟包裹進貨車。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

影片中該送貨員丟擲包裹的姿勢不一，有時是用甩的，有時是「投籃式」，離譜行為全被後方錄影下來；原PO發文指出，「大哥，你在投籃嗎？包裝的再好也禁不起這樣的丟，還有，你會嚇到旁邊的阿伯好嗎？包裹要摔死了！」還透露該超商在嘉義市的市區，勸當地人寄東西要慎選。

其他網友紛紛留言「神投籃，既然做的不爽，別做了，這不適合你」、「如果不甘願就不選這份工作，不要遷怒包裹，包裹有付錢」、「敬業很難」、「可以知道他的辛苦，但這樣丟真的很不ok」、「真的滿無言的，別人的包裹用丟的，太沒有良心了吧」、「這還是能看到的，進轉運站還是物流倉你會看見新天地」。