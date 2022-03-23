肚子餓臨時找不到吃食，多數人都會選住家附近超商購買即食商品。7-11瞄準愛好西洋料理的民眾需求，重新包裝自營食品推出新品牌「Ohlala」，首波推出15道義大利麵和焗飯，選擇相當多元；全家同樣以「媽媽煮藝」強化商品辨識性，並因應疫情推出料理包，方便性十足；萊爾富與OKmart也各自獨創品牌吸引消費者上門，在鮮食上狂打獨家拚買氣。

台灣即食餐食年產值破290億且已連續10年創新高，7-11藉此推出Ohlala品牌強化自營美食的辨別度，Ohlala是法國人表達驚艷之意，期盼將西式品項做更廣擄獲消費者歡心。首波商品以最受年輕人歡迎的義大利麵和焗飯為主，當中包含墨魚、明太子等超夯海鮮口味，熱量相對低的清炒風味也很適合健身族購買，全品項100元有找，預計新品帶動即食餐食業績成長1成以上。

全家「媽媽煮藝」主打最貼近味蕾的媽媽口味，上市後釋出一系列袋裝炸物、杯裝即食等，尤以炸物品項最熱賣；近期因應疫情，媽媽煮藝熱門湯品改以家庭料理包販售，推出大規格雞胸肉、湯品、甜點，業績逐年成長1-2成；另外，全家新的義式鮮食則主打蔬食口味，自23日起陸續上市7款中西式蔬食，並與「上善豆家」聯名將「梅干若燥醬」入料製成飯糰、炒炊粉等，預期帶動相關品群業績成長2成。

萊爾富品牌「Hi-Life Original」日前因獨賣的七里香被網友大讚「微波神物」，再掀一波話題，近日因應春夏季推出三款飯糰新品，香蔥雞絲、椒鹽貝柱、胡麻雞絲，以淡淡調味搭上清爽配料講求不膩口滋味，並藉此釋出優惠，指定三角飯糰即日起至4月5日享均一價28元。OKmart則用「OK Choice」品牌分杯羹，近期獨家開賣雞肉與蝦仁炒飯，並增添嫩雞球、雞腿排等微波點心供民眾做選擇，價格不超過80元，提升在即食餐食市場的競爭力。