一名網友日前新北市三峽區雲森瀑布健行時，發現一名中年男子不畏艱辛，揹著白髮蒼蒼的母親上山呼吸新鮮空氣，讓他看了相當感動。文章曝光後，截至發稿時間為止，近5000位網友按讚狂讚男子的孝心。

一名網友在臉書社團《肉腳登山隊》分享貼文，透露19日前在位於新北市三峽區的雲森瀑布登山遇上一組山友，雖與對方僅是擦肩而過的緣分，但對方的舉止卻讓他心頭一酸，看了好感動。透過圖片可見，在蓊鬱的樹林間，隱約可見到一名中年男子揹著頭髮花白的母親爬山。

原PO分享，他下山途中隔著一段距離詢問孝子揹母上山「是來呼吸新鮮空氣嗎？」孝子則回覆「對的」，而他見對方揹著母親健步如飛，匆匆之際僅拍得一張模糊的照片，讓他驚訝的是，雲森瀑布步行單趟需花費45至60分鐘，若還得揹著長者，恐不是件容易的事，讓他忍不住大讚：「這位鋼鐵般的孝子，若您在社團內，請讓我向你致敬！」

文章發布在網路上後，截至發稿時間已有超過5000位網友按讚，不少網友看了為之動容，紛紛表示，「世間少有，佩服佩服，一般人可以做不到」、「他的孝心真的讓人感動，愛要及時」、「好感動！能及時行孝，有福！」、「這幕，真的令人感動…老天爺一定會保佑他們」。